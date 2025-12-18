İSTANBUL 13°C / 5°C
Spor

Fluminense duyurdu! Thiago Silva ile yollar ayrıldı

Brezilya ekibi Fluminense, Thiago Silva ile yollarının ayrıldığını açıkladı.

18 Aralık 2025 Perşembe 14:29
Fluminense duyurdu! Thiago Silva ile yollar ayrıldı
Brezilya ekibi Fluminense, Thiago Silva ile yollarının ayrıldığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Geçen yıl dünya futbolunun efsanelerinden biri olarak kulübe geri dönen Thiago Silva, Fluminense için özveri ve sevgi dolu bir miras bırakıyor." ifadeleri kullanıldı.

Kariyerine Fluminense altyapısında başlayan 41 yaşındaki stoper, Porto, Milan, Paris Saint-Germain ve Chelsea formalarını giydi.

Silva, Chelsea ile UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Süper Kupa ve FIFA Kulüpler Dünya Kupası şampiyonluğu yaşamıştı.

