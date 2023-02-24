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Spor

Fluminense, Marcelo'yu kadrosuna kattı

Yunanistan ekibi Olympiacos ile yollarını ayıran Marcelo, Brezilya takımlarından Fluminense'ye transfer oldu.

AA24 Şubat 2023 Cuma 20:46 - Güncelleme:
Fluminense, Marcelo'yu kadrosuna kattı
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Yunanistan'ın Olympiakos takımından ayrılan Brezilyalı futbolcu Marcelo, eski takımı Fluminese'ye transfer oldu.

Brezilya ekibinden yapılan açıklamada, 34 yaşındaki sol bekle Aralık 2024'e kadar sözleşme imzalandığı kaydedildi.

YALNIZCA 10 KARŞILAŞMAYA ÇIKTI

İspanya temsilcisi Real Madrid'de 15 sene forma giydikten sonra Eylül 2022'de Olympiakos'a transfer olan Marcelo, 10 maça çıktı ve 3 gol attı.

TERCİHİNİ FLUMİNESE'DEN YANA KULLANDI

Deneyimli futbolcunun Amerikan 1. Futbol Ligi (MLS) takımlarından da teklif aldığı ancak tercihini kariyerine başladığı Fluminese'den yana kullandığı basına yansıdı.

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