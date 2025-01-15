Fluminense'den Zenit'e kötü haber! Jhon Arias teklifine ret

Zenit, Fluminense forması giyen ve Galatasaray'ın da transfer gündemine gelen Jhon Arias için harekete geçti.

Globo Esporte'de yer alan habere göre, Arias ile ilgilenen Zenit, Fluminense ile görüştü ve Brezilya temsilcisine 10 milyon euro'luk teklifte bulundu.

10 MİLYON EURO KABUL EDİLMEDİ

Fluminense'nin 27 yaşındaki futbolcu için Zenit'ten gelen bu teklifi yetersiz bulduğu ve kabul etmediği belirtildi.

Brezilya ekibinin Zenit'ten gelen teklifi kabul etmemesinin Arias için de olumlu bir haber olduğu ve Avrupa'ya transfer olmak isteyen Kolombiyalı futbolcu için UEFA yaptırımları olan Rusya'ya transferin ideal seçenek olmadığı kaydedildi.

RAKİPLERE BIRAKMAK İSTEMİYOR

Arias ile ayrıca Brezilya'dan Palmeiras ve Cruzeiro gibi takımların ilgilendiği ancak 27 yaşındaki futbolcunun Avrupa'ya transfer olmak istediği ve Fluminense'nin oyuncusunu rakiplerine bırakmak istemediği için Brezilya içi transfere kapıyı kapattığı aktarıldı.

TÜRKİYE VE RUSYA'YA RET!

Fluminense'nin Arias'ın Avrupa'ya transfer olma isteğinin farkında olduğu ve istedikleri tekliflerin gelmesi durumunda bunları değerlendirebileceği ifade edildi.

Brezilya basınındaki haberde, Fluminense'nin Arias için Zenit'in teklifi ile birlikte daha önce de Türkiye ve Rusya'dan gelen teklifleri de geri çevirdiği belirtildi.

Fluminense ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan Arias'ın güncel piyasa değeri 16 milyon euro olarak gösteriliyor.