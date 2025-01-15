İSTANBUL 8°C / 5°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Ocak 2025 Çarşamba / 16 Recep 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    35,4855
  • EURO
    36,6127
  • ALTIN
    3065.38
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Fluminense'den Zenit'e kötü haber! Jhon Arias teklifine ret
Spor

Fluminense'den Zenit'e kötü haber! Jhon Arias teklifine ret

Zenit, Jhon Arias için Fluminense'ye 10 milyon euro teklif etti. Fluminense, bu teklifi geri çevirdi.

Haber Merkezi15 Ocak 2025 Çarşamba 13:05 - Güncelleme:
Fluminense'den Zenit'e kötü haber! Jhon Arias teklifine ret
ABONE OL

Zenit, Fluminense forması giyen ve Galatasaray'ın da transfer gündemine gelen Jhon Arias için harekete geçti.

Globo Esporte'de yer alan habere göre, Arias ile ilgilenen Zenit, Fluminense ile görüştü ve Brezilya temsilcisine 10 milyon euro'luk teklifte bulundu.

10 MİLYON EURO KABUL EDİLMEDİ

Fluminense'nin 27 yaşındaki futbolcu için Zenit'ten gelen bu teklifi yetersiz bulduğu ve kabul etmediği belirtildi.

Brezilya ekibinin Zenit'ten gelen teklifi kabul etmemesinin Arias için de olumlu bir haber olduğu ve Avrupa'ya transfer olmak isteyen Kolombiyalı futbolcu için UEFA yaptırımları olan Rusya'ya transferin ideal seçenek olmadığı kaydedildi.

RAKİPLERE BIRAKMAK İSTEMİYOR

Arias ile ayrıca Brezilya'dan Palmeiras ve Cruzeiro gibi takımların ilgilendiği ancak 27 yaşındaki futbolcunun Avrupa'ya transfer olmak istediği ve Fluminense'nin oyuncusunu rakiplerine bırakmak istemediği için Brezilya içi transfere kapıyı kapattığı aktarıldı.

TÜRKİYE VE RUSYA'YA RET!

Fluminense'nin Arias'ın Avrupa'ya transfer olma isteğinin farkında olduğu ve istedikleri tekliflerin gelmesi durumunda bunları değerlendirebileceği ifade edildi.

Brezilya basınındaki haberde, Fluminense'nin Arias için Zenit'in teklifi ile birlikte daha önce de Türkiye ve Rusya'dan gelen teklifleri de geri çevirdiği belirtildi.

Fluminense ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan Arias'ın güncel piyasa değeri 16 milyon euro olarak gösteriliyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.