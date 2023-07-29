Fode Koita'nın yeni adresi belli oldu

Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'da, takımdan ayrılacak isimler de netleşmeye başladı. Bordo-mavili ekip, Gineli forvet Bengali-Fode Koita ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor.

TRT Spor'un haberine göre; Trabzonspor'un 32 yaşındaki Gineli forvet Koita, Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK ile prensip anlaşmasına vardı.

2 YILLIK SÖZLEŞME İMZALANACAK

Trabzonspor ile sözleşme fesih görüşmelerini sürdüren Koita'nın, bordo-mavili ekip ile yollarını ayırdıktan sonra Gaziantep FK ile 2 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.

Fode Koita, geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giydiği Kasımpaşa'da çıktığı 14 maçta 3 gol 1 asist kaydetti.