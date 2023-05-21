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Spor

FOMGET: Fenerbahçe'yi finalde yenerek, başkente kupayı getirmek istiyoruz

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde finale kalan Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET'in kulüp başkanı Yalçın Demirkol, final müsabakası öncesi açıklamalarda bulundu.

21 Mayıs 2023 Pazar 00:57 - Güncelleme:
FOMGET: Fenerbahçe'yi finalde yenerek, başkente kupayı getirmek istiyoruz
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Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde finale kalan Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET'te bu başarının sevinci yaşanıyor.

Son şampiyon ALG Spor'u yarı finalde eleyerek finalde Fenerbahçe Petrol Ofisi'nin rakibi olan başkent ekibinin kulüp başkanı Yalçın Demirkol, sezona damga vurduklarını belirtti.

Demirkol, yaptığı açıklamada, hedeflerinin şampiyonluk olduğunu anlatarak, "Kolej havasında bir kulüp oluşturduk. İnanmak başarmanın yarısıdır inancıyla da her maçta son derece başarılı sonuçlar aldık. Takımımız ortaya koyduğu futbolla şampiyon olmayı hak ettiğini tüm Türkiye'ye gösterdi. Amacımız Fenerbahçe'yi finalde yenerek, başkente Cumhuriyetimizin 100. yılında şampiyonluğu getirmek. Sonrasında da Şampiyonlar Ligi'nde ülkemizi temsil etmek. Bunu başarabilecek güçteyiz. Tüm ekip olarak artık final maçına konsantre olacağız." ifadelerini kullandı

  • Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET
  • Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi
  • enerbahçe Petrol Ofisi

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