FOMGET'in UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi yarın belli olacak

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'ni şampiyon tamamlayan Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET'in UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi yarın İsviçre'de çekilecek kurayla belirlenecek.
Başkent kulübünden yapılan açıklamaya göre, 49 federasyondan toplam 71 takımın mücadele edeceği Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nin 1. tur kura çekimi yarın Nyon kentinde (TSİ) 13.00'te gerçekleştirilecek.
Birinci tur kura çekimine 57 kulüp katılacak. Organizasyona 9 kulüp ikinci turdan, 4 takım ise doğrudan 16 takımlı grup aşamasından itibaren dahil olacak.
Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET, İzmir'de oynanan Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi play-off final maçında Fenerbahçe Petrol Ofisi'ni yenerek 2022-2023 sezonu şampiyonu olmuştu.