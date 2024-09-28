Galatasaray'da Mauro Icardi, Victor Osimhen ve Michy Batshuayi üçlüsünden oluşan forvet hattı, dış basında da gündem oldu. Sarı kırmızılıların ileri uçta bu kadar kaliteli ayaklara sahip olması ve bunun Avrupa'nın çoğu dev takımlarında bile olmamasına vurgu yapıldı. Belçikalı golcü Batshuayi ise kendi ülkesinin basınında gündem oldu. 30 yaşındaki tecrübeli golcünün şanssız olduğunun altı çizilerek üst düzey yıldız oyuncularla forma rekabetine girmek zorunda kaldığı belirtildi. Osimhen ve Icardi gibi yıldızların sarı kırmızılı formayı giymesi Michy'nin işini zorlaştırdı

İŞLER YOLUNDA GİTMİYOR

Belçika basınından Voetbalkrant'ın değerlendirmesinde Fenerbahçe'den ayrılarak Galatasaray'a imza atan Batshuayi için şu ifadeler kullanıldı: "Batshuayi için Galatasaray'da ilk 11 oynamak kolay bir durum değil. Yıldız oyuncu, Icardi ve Osimhen gibi oyuncularla rekabet ediyor. Bu durum Michy Batshuayi'nin kariyerinin büyük bir bölümünün özeti. Fenerbahçe'den ayrılarak ligin son şampiyonu Galatasaray'a giden Batsman için işler yolunda gitmiyor. Türkiye'nin en donanımlı takımı olarak ön plana çıkan Galatasaray'da rekabet çok zor.

CHELSEA'DE DE AYNISINI YAŞADI

Batshuayi, Marsilya'ya geldiğinde Andre-Pierre Gignac takımın vazgeçilmeziydi. Chelsea döneminde ise Batshuayi, Diego Costa gibi önemli bir isimden formayı almak için çabaladı. Batsman, kariyeri boyunca hep güçlü takımlarda oynama şansı buldu. Fakat 30 yaşındaki santrfor, girdiği forma rekabetinde hep üst düzey yıldız oyuncularla karşılaştı. Şimdi de Icardi ve Osimhen'in arkasında bekliyor. Ancak yıldız oyuncu, oyuna sonradan girerek verdiği katkı ile de dikkat çekmeyi başardı. Michy Batshuayi, bu sezon 9 karşılaşmada sadece 2 kez ilk 11'de başladı. 4 gol ve 2 asistle oynadı."