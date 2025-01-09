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Spor

Formasını istemek için maç sonunu bile beklememişti! O oyuncudan Arda Güler itirafı

Real Madrid, İspanya Kral Kupası son 32 turunda karşılaştığı Deportiva Minera'yı 5-0'lık skorla mağlup etti. Maça Mineralı futbolcu Omar Perdomo'nun devre arasında milli futbolcu Arda Güler'den formasını istediği anlar damga vurdu. O anlar İspanya'da gündem olurken Mineralı futbolcu olay hakkında ilk kez konuştu. İşte detaylar...

Akşam9 Ocak 2025 Perşembe 09:39 - Güncelleme:
Formasını istemek için maç sonunu bile beklememişti! O oyuncudan Arda Güler itirafı
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Arda Güler'in ilk 11'de başladığı maçta İspanya Kral Kupası son 32 turunda Real Madrid, Deportiva Minera'ya konuk oldu.

Maç baştan sona Real Madrid'in üstünlüğüyle geçerken devre arasına başkent ekibinin 3-0'lık üstünlüğü ile gidildi. Ancak futbolcular soyunma odasının yolunu tutarken Mineralı futbolcu Omar Perdomo, soluğu bir anda Arda Güler'in yanında aldı.

Perdomo, Arda'nın formasını isterken milli yıldız da onun formasını alarak karşılıklı değiş tokuş yaptılar. Bu gelişme İspanya'da gündem olurken Mineralı futbolcu konu hakkında ilk kez konuştu.

"ÇOK ŞAŞIRDIM"

Devre arasına girilir girilmez Arda Güler'den formasını almaya gittiğini belirten Omar Perdomo, "Arda'dan formayı istemeye gittim. Ancak daha sonra benden benimkini de istemesi beni oldukça şaşırttı. Bu hayatım boyunca unutamayacağım güzel bir andı" şeklinde konuştu.

Bu sezon Real Madrid formasıyla 21 maça çıkan Arda Güler, 3 kez fileleri havalandırdı ve 3 de asist yaptı.

  • arda güler
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