İSTANBUL 18°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
30 Ekim 2020 Cuma / 13 RebiülEvvel 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,3315
  • EURO
    9,7346
  • ALTIN
    501.794
  • BIST100
    1113.05
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Formula 1 1 Dünya Şampiyonası'nda 13. yarış heyecanı İtalya'da sürecek
Spor

Formula 1 1 Dünya Şampiyonası'nda 13. yarış heyecanı İtalya'da sürecek

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan, İtalya'nın ev sahipliği yapacağı sezonun 13. yarışı Emilia-Romagna Grand Prix'si ile sürecek.

AA30 Ekim 2020 Cuma 10:56 - Güncelleme: 30 Ekim 2020 Cuma 10:56
ABONE OL

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle revize edilen 2020 takviminin 13. etabı, İtalya'daki 4 bin 909 metrelik Imola Pisti'nde 63 tur üzerinden yapılacak.

Yarışın sıralama turları, yarın TSİ 16.00'da başlayacak. Yarış ise 1 Kasım Pazar günü TSİ 15.10'da gerçekleştirilecek.

Şampiyonayı lider götüren Mercedes'ten Lewis Hamilton 8, takım arkadaşı Valtteri Bottas 2, Red Bull sürücüsü Max Verstappen ve AlphaTauri pilotu Pierre Gasly birer kez podyumun zirvesine çıktı.

İtalya'daki 13. etap öncesi pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

- Pilotlar klasmanı

1. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 256 puan

2. Valtteri Bottas (Finlandiya): 179

3. Max Verstappen (Hollanda): 162

4. Daniel Ricciardo (Avustralya): 80

5. Charles Leclerc (Monaco): 75


- Takımlar klasmanı

1. Mercedes: 435

2. Red Bull: 226

3. Racing Point: 126

4. McLaren: 124

5. Renault: 120

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.