Spor

Formula 1 ABD Grand Prix'sinde pole pozisyonu Verstappen'in

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 19. etabı ABD Grand Prix'sine Red Bull'un Hollandalı pilotu Max Verstappen ilk sıradan başlayacak.

19 Ekim 2025 Pazar 10:27
ABD'deki Teksas eyaletinin başkenti Austin'deki 5,513 kilometrelik Amerika Pisti'nde 56 tur üzerinden yapılacak yarışın sıralama turlarında, 1 dakika 32.510 saniyelik derece elde eden Verstappen, ilk cebe yerleşti.

Hollandalı pilotun 0.291 saniye arkasında yer alan Lando Norris (McLaren) ikinci, 0.297 saniye gerisindeki Charles Leclerc (Ferrari) üçüncü sırayı aldı. Şampiyona lideri Oscar Piastri ise yarışa 6. cepten başlayacak.

Verstappen, tek bir takımla kazanılan pole pozisyonu sayısında (47) Ayrton Senna'yı geçerek üçüncü sıraya yerleşti. Bu alanda Lewis Hamilton, Mercedes ile kazandığı 78 pole pozisyonuyla ilk sırada yer alıyor.

ABD Grand Prix'si TSİ 22.00'te koşulacak.

