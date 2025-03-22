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Spor

Formula 1 Çin GP'de kazanan Lewis Hamilton

Formula 1 2025 Dünya Şampiyonası'nın Çin Grand Prix'sinde Lewis Hamilton, Ferrari'deki ilk pole pozisyonunun ardından ilk galibiyetini de bu GP'de aldı.

Haber Merkezi22 Mart 2025 Cumartesi 09:47 - Güncelleme:
Formula 1 Çin GP'de kazanan Lewis Hamilton
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Avustralya'da başlayan Formula 1 sezonu bu hafta sonu Çin Grand Prix'siyle devam ediyor. Sezonun ikinci yarışı aynı zamanda 2025'in ilk sprint yarışına da ev sahipliği yaptı.

Çin Grand Prix'si öncesinde sprint yarış için dün gerçekleştirilen sıralama turlarında pole pozisyonunu Ferrari'nin 7 kez dünya şampiyonu pilotu Lewis Hamilton kazandı.

Bu sabah yapılan sprint yarışta Hamilton, pole pozisyonundan başladığı yarışı ilk sırada tamamladı ve yeni takımı Ferrari'deki ilk galibiyetini elde etti.

Melbourne'de sezonun ilk yarışını galibiyetle tamamlayan McLaren pilotu Lando Norris ise yarışı 8. sırada bitirdi. Lewis Hamilton'ın ardında bir diğer McLaren pilotu Oscar Piastri ikinci, son dünya şampiyonu Max Verstappen ise üçüncü oldu. Hamilton'ın takım arkadaşı Charles Leclerc ise sprint yarışı 5. sırada tamamladı.

FERRARI KARİYERİNDE İLKLER

Mercedes'ten ayrılıp Ferrari'ye imza atan Lewis Hamilton, İtalyan takımında bu hafta sonu ilkleri yaşadı. Dün gerçekleştirilen sprint yarış sıralama turlarında Ferrari'yle ilk kez pole pozisyonu elde eden Hamilton, bugün İtalyan ekibindeki ilk yarışını da kazandı. Avustralya'daki sezonun ilk yarışında Hamilton 10. sırada bitiş çizgisini geçmişti.

Sprint yarışı ilk sırada bitiren Lewis Hamilton 8, ikinci Oscar Piastri 7, üçüncü Max Verstappen ise 6 puanın sahibi oldu.

Formula 1'de sezonun ikinci yarışı için sıralama turları bugün gerçekleştirilecek. Sıralama turlarının ardından yarış, yarın TSİ 10.00'da başlayacak.

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