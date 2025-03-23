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Spor

Formula 1 Çin Grand Prix'sinde kazanan belli oldu! Oscar Piastri'den sezonun ilk galibiyeti

Formula 1 Çin Grand Prix'i nefes kesen bir mücadele sahne oldu. McLaren pilotları duble yaptı. Yarışa pole pozisyonunda başlayan Oscar Piastri ilk galibiyetini alırken takım arkadaşı Lando Norris ikinci oldu. Mercedes'ten George Russell üçüncü sırada yer aldı. İşte detaylar...

HABER MERKEZİ23 Mart 2025 Pazar 11:49 - Güncelleme:
Formula 1 Çin Grand Prix'sinde kazanan belli oldu! Oscar Piastri'den sezonun ilk galibiyeti
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Formula 1'de 2025 sezonun ikinci yarışında da McLaren zirvede yer aldı. Avustralya'daki ilk yarışın ardından Çin'de ilk sırayı alan McLaren duble yaptı.

Kariyerindeki ilk pole pozisyonunu aldığı yarışı baştan sona önde götüren McLaren pilotu Oscar Piastri, sezonun kendi adına ilk galibiyetine ulaştı.

Bir diğer McLaren pilotu ve sezonun ilk yarışını kazanan Lando Norris ikinci, Mercedes'ten George Russell üçüncü sırada yer aldı.

Ferrari pilotları podyumun dışında kalırken Charles Leclerc 5, Lewis Hamilton ise 6. sırada yarışı bitirdi. Son dünya şampiyonu Max Verstappen ise Çin Grand Prix'sinde 4. oldu.

Çin Grand Prix'sinin ardından oluşan sıralama şöyle:

1.Oscar Piastri - McLaren

2.Lando Norris - McLaren

3.George Russell - Mercedes

4.Max Verstappen - Red Bull

5.Charles Leclerc - Ferrari

6.Lewis Hamilton - Ferrari

7.Estaban Ocon - Haas

8.Kimi Antonelli - Mercedes

9.Alex Albon - Williams

10. Oliver Bearman - Haas

Formula 1'de sezon, 6 Nisan'daki Japonya Grand Prix'siyle devam edecek.

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