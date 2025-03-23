Formula 1'de 2025 sezonun ikinci yarışında da McLaren zirvede yer aldı. Avustralya'daki ilk yarışın ardından Çin'de ilk sırayı alan McLaren duble yaptı.

Kariyerindeki ilk pole pozisyonunu aldığı yarışı baştan sona önde götüren McLaren pilotu Oscar Piastri, sezonun kendi adına ilk galibiyetine ulaştı.

Bir diğer McLaren pilotu ve sezonun ilk yarışını kazanan Lando Norris ikinci, Mercedes'ten George Russell üçüncü sırada yer aldı.

Ferrari pilotları podyumun dışında kalırken Charles Leclerc 5, Lewis Hamilton ise 6. sırada yarışı bitirdi. Son dünya şampiyonu Max Verstappen ise Çin Grand Prix'sinde 4. oldu.

Çin Grand Prix'sinin ardından oluşan sıralama şöyle:

1.Oscar Piastri - McLaren

2.Lando Norris - McLaren

3.George Russell - Mercedes

4.Max Verstappen - Red Bull

5.Charles Leclerc - Ferrari

6.Lewis Hamilton - Ferrari

7.Estaban Ocon - Haas

8.Kimi Antonelli - Mercedes

9.Alex Albon - Williams

10. Oliver Bearman - Haas

Formula 1'de sezon, 6 Nisan'daki Japonya Grand Prix'siyle devam edecek.