İSTANBUL 14°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
2 Mayıs 2026 Cumartesi / 16 Zilkade 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,2057
  • EURO
    53,0405
  • ALTIN
    6703.28
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Formula 1 dünyasının acı kaybı

2001 yılında geçirdiği motor yarışı kazasının ardından iki bacağını da kaybeden Formula 1 eski pilotu paralimpik şampiyon Alex Zanardi, 59 yaşında hayatını kaybetti.

AA2 Mayıs 2026 Cumartesi 13:48 - Güncelleme:
ABONE OL

Almanya'daki Lausitzring Pisti'nde 2001 yılında geçirdiği motor yarışı kazasının ardından iki bacağını da kaybeden Zanardi, para bisikletçi olarak mücadele ettiği 2012 Londra ve 2016 Rio Paralimpik Oyunları'nda toplam 4 altın, 2 gümüş madalya kazandı.

Formula 1'de Jordan, Minardi, Lotus ve Williams takımları için yarışan Zanardi, 1991-99 yıllarında 44 kez piste çıktı.

Zanardi'nin ailesinin açıklamasında "Alex, ailesinin ve arkadaşlarının sevgisiyle çevrili bir şekilde huzur içinde hayata gözlerini yumdu. Aile, bu sırada desteklerini gösteren herkese içten teşekkürlerini sunar." ifadeleri kullanıldı.

ÖNERİLEN VİDEO

Tapuda 'Yeni ödeme sistemi' dönemi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.