Formula 1 efsanesi Niki Lauda hayatını kaybetti
Üç kez dünya şampiyonu olan ve Mercedes Formula 1 takımının yöneticileri arasında bulunan Niki Lauda, böbrek rahatsızlığı nedeniyle 70 yaşında hayatını kaybetti.
Üç kez dünya şampiyonu olan ve Mercedes Formula 1 takımının yöneticileri arasında bulunan Niki Lauda, böbrek rahatsızlığı nedeniyle 70 yaşında hayatını kaybetti.
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