Formula 1 heyecan dolu yarışla geri döndü

05 Temmuz 2020 Pazar 18:13 - Güncelleme: 05 Temmuz 2020 Pazar 18:13

Formula 1'de 2020 sezonun ilk yarışı Avusturya'da koşuldu. 9 pilotun yarış dışı kaldığı mücadelede damalı bayrağı ilk geçen isim Mercedes GP'ten Valtteri Bottas oldu.

Lewis Hamilton, Alex Albon ile yaşadığı temas sonrası 5 saniye ceza aldı ve yarışı ikinci sırada bitirmesine rağmen aldığı 5 saniye cezayla 4. sıraya düştü.

Ferrari'den Charles Leclerc, 7. sırada başlayıp 2. sırada bitirdi.

Lando Norris ise son turda 0.1 saniye daha hızlı gidince 3. sıraya yükseldi.

İŞTE SIRALAMA



1. Valtteri Bottas

2. Charles Leclerc

3. Lando Norris

4. Lewis Hamilton

5. Carlos Sainz

6. Sergio Perez

7. Pierre Gasly

8. Esteban Ocon

9. Antonio Giovinazzi

10. Sebastian Vettel

11. Nicolas Latifi