İSTANBUL 22°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Ekim 2025 Cuma / 25 RebiülAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,9568
  • EURO
    49,1348
  • ALTIN
    5854.13
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Formula 1 heyecanı ABD Grand Prix'siyle sürecek
Spor

Formula 1 heyecanı ABD Grand Prix'siyle sürecek

Formula 1'de heyecan bu hafta sonu yapılacak ABD Grand Prix'siyle devam edecek.

IHA17 Ekim 2025 Cuma 11:04 - Güncelleme:
Formula 1 heyecanı ABD Grand Prix'siyle sürecek
ABONE OL

Formula 1'de sezonun 19. yarışı ABD'de düzenlenecek. ABD Grand Prix'si, 5 bin 513 uzunluğundaki Amerika Pisti'nde 56 tur üzerinden yapılacak. Yarışta sıralama turları 19 Ekim Pazar günü TSİ 00.00, yarış da aynı gün TSİ 22.00'de gerçekleştirilecek.

Geçtiğimiz sezon buradaki yarışı Monakolu pilot Charles Leclerc kazandı. İlk olarak 2012 yılında yapılan ABD Grand Prix'sinde bu pistteki en hızlı turu ise 2019 yılında 1:36.169 derecesiyle Leclerc attı.

Geride kalan 18 yarışta Oscar Piastri 7, Lando Norris 5, Max Verstappen 4 ve George Russell da 2 kez kazandı. Takımlar klasmanında ise McLaren, Singapur'da şampiyonluğunu ilan etmişti.

ABD Grand Prix'si öncesinde pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

Pilotlar

1 - Oscar Piastri (Avustralya): 336 puan

2 - Lando Norris (Büyük Britanya): 314 puan

3 - Max Verstappen (Hollanda): 273 puan

4 - George Russell (Büyük Britanya): 237 puan

5 - Charles Leclerc (Monako): 173 puan

Takımlar

1 - McLaren: 650 puan

2 - Mercedes: 325 puan

3 - Ferrari: 298 puan

4 - Red Bull: 290 puan

5 - Williams: 102 puan

ÖNERİLEN VİDEO

Kargu hedefi tam isabetle vurdu! Zırh delici mühimmatla havalandı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.