29 Ağustos 2025 Cuma
Spor

Formula 1 heyecanı Hollanda'da devam edecek

Formula 1 Dünya Şampiyonası, Hollanda Grand Prix'siyle sürecek. 72 tur üzerinden gerçekleştirilecek etapta sıralama turları yarın yapılacak.

29 Ağustos 2025 Cuma 09:48
Formula 1 heyecanı Hollanda'da devam edecek
Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan, sezonun 15. etabı Hollanda Grand Prix'siyle devam edecek.

Hollanda'nın Zandvoort kentindeki 4,2 kilometrelik pistte 72 tur üzerinden gerçekleştirilecek etapta sıralama turları yarın TSİ 16.00, yarış ise 31 Ağustos Pazar günü TSİ 16.00'da başlayacak.

Sezonda şu ana kadar McLaren'den Oscar Piastri 6, Lando Norris 5, son şampiyon Red Bull pilotu Max Verstappen'in 2, Mercedes pilotu George Russell'ın ise 1 yarış galibiyeti bulunuyor.

Pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

Pilotlar:

1. Oscar Piastri (Avustralya): 284

2. Lando Norris (Büyük Britanya): 275

3. Max Verstappen (Hollanda): 187

4. George Russell (Büyük Britanya): 172

5. Charles Leclerc (Monako): 151

TAKIMLAR

1. McLaren: 559

2. Ferrari: 260

3. Mercedes: 236

4. Red Bull Racing: 194

5. Williams: 70

Popüler Haberler
