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Spor

Formula 1 heyecanı İspanya'da devam edecek

Formula 1'de heyecan bu hafta sonu yapılacak İspanya Grand Prix'siyle devam edecek.

IHA30 Mayıs 2025 Cuma 10:26 - Güncelleme:
Formula 1 heyecanı İspanya'da devam edecek
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Formula 1'de sezonun 9. yarışı İspanya'da düzenlenecek. İspanya Grand Prix'si, 4 bin 657 metre uzunluğundaki Barcelona-Catalunya Pisti'nde 66 tur üzerinden yapılacak. Yarışta sıralama turları yarın TSİ 17.00, yarış ise 1 Haziran Pazar günü TSİ 16.00'da gerçekleştirilecek.

Geçtiğimiz sezon buradaki yarışı Hollandalı pilot Max Verstappen kazandı. Bu pistteki en hızlı turu da 2023 yılında 1:16.330 derecesiyle Verstappen yaptı.

Geride kalan 8 yarışta Oscar Piastri 4, Max Verstappen ile Lando Norris de 2'şer kez kazandı.

İspanya Grand Prix'si öncesinde pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

Pilotlar

1 - Oscar Piastri (Avustralya): 161 puan

2 - Lando Norris (Büyük Britanya): 158 puan

3 - Max Verstappen (Hollanda): 136 puan

4 - George Russell (Büyük Britanya): 99 puan

5 - Charles Leclerc (Monako): 79 puan

Takımlar

1 - McLaren: 319 puan

2 - Mercedes: 147 puan

3 - Red Bull: 143 puan

4 - Ferrari: 142 puan

5 - Williams: 54 puan

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