Spor

Formula 1 heyecanı İtalya'da devam edecek

Formula 1'de heyecan bu hafta sonu yapılacak İtalya Grand Prix'siyle devam edecek.

5 Eylül 2025 Cuma 11:23
Formula 1 heyecanı İtalya'da devam edecek
Formula 1'de sezonun 16. yarışı İtalya'da düzenlenecek. İtalya Grand Prix'si, 5 bin 793 metre uzunluğundaki Monza Pisti'nde 53 tur üzerinden yapılacak. Yarışta sıralama turları yarın TSİ 17.00, yarış ise 7 Eylül Pazar günü TSİ 16.00'da gerçekleştirilecek.

Geçtiğimiz sezon buradaki yarışı Monakolu pilot Charles Leclerc kazandı. İlk olarak 1950 yılında gerçekleştirilen İtalya Grand Prix'sinde bu pistteki en hızlı turu ise 2004 yılında 1:21.046 derecesiyle Brezilyalı sürücü Rubens Barrichello yaptı.

Geride kalan 15 yarışta Oscar Piastri 7, Lando Norris 5, Max Verstappen 2 ve George Russell da 1 kez kazandı.

İtalya Grand Prix'si öncesinde pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

Pilotlar

1 - Oscar Piastri (Avustralya): 309 puan

2 - Lando Norris (Büyük Britanya): 275 puan

3 - Max Verstappen (Hollanda): 205 puan

4 - George Russell (Büyük Britanya): 184 puan

5 - Charles Leclerc (Monako): 151 puan

Takımlar

1 - McLaren: 584 puan

2 - Ferrari: 260 puan

3 - Mercedes: 248 puan

4 - Red Bull: 214 puan

5 - Williams: 80 puan

