Formula 1 heyecanı Meksika'da devam edecek

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan, sezonun 20. yarışı Meksika Grand Prix'siyle devam edecek.

Başkent Meksiko'daki 4,3 kilometrelik Hermanos Rodriguez Pisti'nde, 71 tur üzerinden yapılacak yarışın sıralama turları yarın TSİ 00.00, yarış ise aynı gün TSİ 23.00'te başlayacak.

F1'de bu sezon düzenlenen yarışlarda McLaren'den Oscar Piastri'nin 7, Lando Norris ve son şampiyon Red Bull pilotu Max Verstappen'in 5'er, Mercedes pilotu George Russell'ın ise 2 galibiyeti bulunuyor.

Meksika Grand Prix'si öncesi pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

Pilotlar

1. Oscar Piastri (Avustralya): 346

2. Lando Norris (Büyük Britanya): 332

3. Max Verstappen (Hollanda): 306

4. George Russell (Büyük Britanya): 252

5. Charles Leclerc (Monako): 192

Takımlar

1. McLaren: 678

2. Mercedes: 341

3. Ferrari: 334

4. Red Bull Racing: 331

5. Williams: 111