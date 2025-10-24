İSTANBUL 25°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Ekim 2025 Cuma / 3 CemaziyelEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,9846
  • EURO
    48,7988
  • ALTIN
    5492.64
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Formula 1 heyecanı Meksika'da devam edecek
Spor

Formula 1 heyecanı Meksika'da devam edecek

Formula 1'de heyecan Meksika Grand Prix'siyle devam edecek. 71 tur üzerinden yapılacak yarışın sıralama turları yarın TSİ 00.00, yarış ise aynı gün TSİ 23.00'te başlayacak.

AA24 Ekim 2025 Cuma 10:26 - Güncelleme:
Formula 1 heyecanı Meksika'da devam edecek
ABONE OL

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan, sezonun 20. yarışı Meksika Grand Prix'siyle devam edecek.

Başkent Meksiko'daki 4,3 kilometrelik Hermanos Rodriguez Pisti'nde, 71 tur üzerinden yapılacak yarışın sıralama turları yarın TSİ 00.00, yarış ise aynı gün TSİ 23.00'te başlayacak.

F1'de bu sezon düzenlenen yarışlarda McLaren'den Oscar Piastri'nin 7, Lando Norris ve son şampiyon Red Bull pilotu Max Verstappen'in 5'er, Mercedes pilotu George Russell'ın ise 2 galibiyeti bulunuyor.

Meksika Grand Prix'si öncesi pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

Pilotlar

1. Oscar Piastri (Avustralya): 346

2. Lando Norris (Büyük Britanya): 332

3. Max Verstappen (Hollanda): 306

4. George Russell (Büyük Britanya): 252

5. Charles Leclerc (Monako): 192

Takımlar

1. McLaren: 678

2. Mercedes: 341

3. Ferrari: 334

4. Red Bull Racing: 331

5. Williams: 111

ÖNERİLEN VİDEO

Küçükçekmece'de faciadan dönüldü: İSKİ'ye ait su tankeri iş yerine daldı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.