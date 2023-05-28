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Spor

Formula 1 heyecanı Monako'da yaşanıyor! Sıralamalar belli oldu

Formula 1'de bu sezonun altıncı yarışı Monako'da yapılacak. Takvimin en değerli yarışı olarak görülen ve yine nefesleri kesecek bu heyacana Max Verstappen 1. sıradan başlayacak.

28 Mayıs 2023 Pazar 11:06 - Güncelleme:
Formula 1 heyecanı Monako'da yaşanıyor! Sıralamalar belli oldu
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Emelia Romagna GP'sinin iptal edilmesinin ardından üç haftalık ara sonrasında sezonun 6. yarışı olan Monaco'da heyecan TSİ 16.00'da başlayacak. 78 tur sürecek yarış S Sport Plus'tan canlı yayınlanacak.

POLE POZİSYONU MAX VERSTAPPEN'İN

Sıralama turlarında 1.'liği elde eden Red Bull'un Hollandalı sürücüsü Max Verstappen yarışa en önde sıradan başlayacak.

Aston Martin sürücüsü Fernando Alonso sıralama turlarında ikinci sırayı alırken, Ferrari'nin Monaco'lu sürücüsü Charles Leclerc'in 3 sıra ceza almasıyla beraber Alpine'in Fransız sürücsü Esteban Ocon 3. sırada start verecek.

PİLOTLAR SIRALAMASI

1. Max Verstappen 93 puan

2. Sergio Perez 87 puan

3. Fernando Alonso 60 puan

4. Lewis Hamilton 48 puan

5. Carlos Sainz Jr. 34 puan

TAKIMLAR SIRALAMASI

1. Red Bull 180 puan

2. Aston Martin 87 puan

3. Mercedes 76 puan

4. Ferrari 62 puan

5. McLaren Mercedes 14 puan

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