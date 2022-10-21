İSTANBUL 16°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
21 Ekim 2022 Cuma / 26 RebiülEvvel 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,6044
  • EURO
    18,1781
  • ALTIN
    969.095
  • BIST100
    3911.19
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Formula 1 heyecanı, sezonun 19.yarışı ile ABD'de sürecek
Spor

Formula 1 heyecanı, sezonun 19.yarışı ile ABD'de sürecek

Formula 1'de sezonun 19. yarışının heyecanı yaşanıyor. Japonya Grand Prix'te şampiyonluğunu ilan eden Max Verstappen üst üste ikinci kez bu ünvanın sahibi olmuştu. Bu seferki durak ise ABD olacak.

AA21 Ekim 2022 Cuma 10:52 - Güncelleme:
Formula 1 heyecanı, sezonun 19.yarışı ile ABD'de sürecek
ABONE OL

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan, ABD'de sezonun 19. yarışıyla sürecek.

Japonya'da düzenlenen önceki yarışla Red Bull pilotu Hollandalı Max Verstappen'in üst üste ikinci kez dünya şampiyonluğunu ilan ettiği organizasyonda ABD Grand Prix'i gerçekleştirilecek.

Teksas eyaletinin başkenti Austin'deki 5,513 kilometrelik Amerika Pisti'nde 56 tur üzerinden yapılacak yarışın sıralama turları, 23 Ekim Pazar günü TSİ 01.00'de başlayacak. Yarış ise aynı gün, TSİ 22.00'de gerçekleştirilecek.

Bu sezon Verstappen 12, Charles Leclerc (Ferrari) 3, Sergio Perez (Red Bull) 2 ve Carlos Sainz (Ferrari) bir yarış galibiyeti elde etti.

Formula 1'de ABD Grand Prix'si öncesi pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şu şekilde:

- Pilotlar

1. Max Verstappen (Hollanda): 366 puan

2. Sergio Perez (Meksika): 253

3. Charles Leclerc (Monako): 252

4. George Russell (Büyük Britanya): 207

5. Carlos Sainz (İspanya): 202

- Takımlar

1. Red Bull: 619

2. Ferrari: 454

3. Mercedes: 387

4. Alpine: 143

5. McLaren: 130

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.