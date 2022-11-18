Formula 1 heyecanı Tivibu aracılığıyla S Sport2'de

Türk Telekom'dan yapılan açıklamaya göre, Türk Telekom'un dijital TV platformu Tivibu, takım sporlarının yanında motorsporlarını da ekranlara taşımaya devam ediyor. Formula 1'de 2022 sezonu, Abu Dhabi yarışı ile noktalanıyor.

Red Bull, Pilotlar Şampiyonasını Max Verstappen ile kazanmasının ardından, Markalar Şampiyonasını da tamamlayarak çifte şampiyonluk ile sezonu noktalayacak. Pilotlarda ve markalarda ikincilik mücadelelerinin hala sürdüğü sezonda genel sıralamalar son yarışta belirlenecek.

Pilotlar Şampiyonası'nda 290 puanla Ferrari pilotu Charles Leclerc ile Red Bull pilotu Sergio Perez ikinciliği paylaşıyor.



Markalar Şampiyonası'nda ise Ferrari ile onun 19 puan gerisinden gelen Mercedes'in mücadelesi 20 Kasım Pazar günü saat 16.00'da Tivibu üzerinden S Sport2 ekranlarında canlı yayınlanacak.

- SEBASTİAN VETTEL'İN SON YARIŞI

Formula 1 tarihinin en genç şampiyonluğuna ulaşan, bir dönem podyuma ambargo koyan, Red Bull ile 4 kez dünya şampiyonluğu kazanan, Ferrari ile harikalar yaratsa da hiçbir zaman istediği başarıya ulaşamayan ve son sezonunu Aston Martin ile geçiren Sebastian Vettel, bu sezon emekli olacağını sosyal medya hesaplarından duyurmuştu.

Vettel, 2022 sezonunun son yarışı Abu Dhabi GP'si ile Formula 1 kariyerine nokta koyuyor. Gerçekleştirdiği sosyal sorumluluk projeleriyle de kamuoyunda çokça adından söz ettiren pilot Sebastian Vettel'in vedası da 20 Kasım Pazar günü saat 16.00'da Tivibu'da naklen yayınlanacak.