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Spor

Formula 1 heyecanı Tivibu ile ekranlara taşınıyor

Formula 1'de sezonun üçüncü yarışı Tivibu ile ekrana taşınıyor. Avustralya'nın Melbourne kentindeki yarış haftası cumartesi günü 04.30'da başlayacak.

AA30 Mart 2023 Perşembe 10:22 - Güncelleme:
Formula 1 heyecanı Tivibu ile ekranlara taşınıyor
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Türk Telekom'un dijital TV platformu Tivibu, dünyanın en çok seyredilen motor sporu organizasyonlarından Formula 1'de sezonun üçüncü yarış haftasını izleyicilerle buluşturuyor.

Türk Telekom'dan yapılan açıklamaya göre, Arap Yarımadası'nda düzenlenen ilk iki yarışın ardından Avustralya'nın Melbourne kentindeki yarış haftası Tivibu'dan canlı izlenebiliyor.

Formula 1 heyecanında üçüncü antrenman seansı cumartesi günü Türkiye saati ile 04.30'da, sıralama turları ise saat 08.00'de başlıyor. Pazar günü ise saat 08.00'de sönecek olan beş kırmızı ışık ile sezonun üçüncü yarışı başlayacak. Avustralya GP, Tivibu üzerinden S Sport'tan naklen yayınlanacak.

RED BULL BIRAKTIĞI YERDEN DEVAM EDİYOR

Geçen iki yarışta da podyumun ilk iki basamağını dolduran Red Bull pilotları çifte şampiyon Max Verstappen ve deneyimli sürücü Sergio Perez, sezona hızlı başladı.

2022 sezonunda araçlarda yapılan köklü değişimlerin ardından bu sezona nispeten daha az değişiklikle başlayan takımlar, Red Bull'un dominasyonuna karşı yeni güncellemeler yapmak için kolları sıvamış durumda bulunuyor.

ASTON MARTİN TAKIMINDAN ALKIŞ TOPLAYAN PERFORMANS

Bahreyn ve Cidde pistlerinde Ferrari istediğini alamazken, sezonun sürpriz takımı Aston Martin'in gösterdiği performans alkış topluyor.

Geçen sezonun sonunda Formula 1'in öne çıkan isimlerinden Fernando Alonso'yu takıma katan Aston Martin yönetimi, çifte şampiyona yakışır bir araçla podyumda yer ediniyor. Sezonun ilk iki yarışını da üçüncü sırada tamamlayan Fernando Alonso, takım arkadaşı Lance Stroll ile Aston Martin'i takımlar sıralamasında ikincilik koltuğuna oturtmuş durumda bulunuyor.

Formula 1'in 2023 sezonunun üçüncü yarışı Avustralya GP'si ve daha birçok spor içeriği Tivibu'dan yıl boyunca yayınlanmaya devam ediyor.

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