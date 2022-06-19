İSTANBUL 27°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
19 Haziran 2022 Pazar / 20 Zilkade 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    17,3259
  • EURO
    18,1953
  • ALTIN
    1024.88
  • BIST100
    2533.33
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Formula 1 Kanada Grand Prix'sinde pole pozisyonu Max Verstappen'in
Spor

Formula 1 Kanada Grand Prix'sinde pole pozisyonu Max Verstappen'in

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 9. yarışı Kanada Grand Prix'sine Max Verstappen ilk sıradan başlayacak.

AA19 Haziran 2022 Pazar 00:54 - Güncelleme:
ABONE OL

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 9. ayağı Kanada Grand Prix'sinde "pole" pozisyonunu, Red Bull takımından Hollandalı Max Verstappen elde etti.

Sıralama turlarında 1 dakika 21.299 saniyeyle en iyi dereceye imza atan Verstappen, Montreal kentindeki 4,3 kilometrelik Gilles Villeneuve Pisti'nde düzenlenecek yarışa ilk cepten başlama hakkı kazandı.

Alpine takımının İspanyol pilotu Fernando Alonso, 0.645 saniye farkla ikinci, Ferrari'den İspanyol Carlos Sainz ise 0.797 saniye geride üçüncü oldu.

Şampiyonada sezonun 9. yarışı, bugün TSİ 21.00'de başlayacak.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.