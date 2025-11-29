İSTANBUL 16°C / 11°C
29 Kasım 2025 Cumartesi
İLETİŞİM VE KÜNYE

  Formula 1 Katar sprintinde zafer Piastri'nin!
Spor

Formula 1 Katar sprintinde zafer Piastri'nin!

Katar Grand Prix'si öncesinde düzenlenen sprint yarışında McLaren'in Avustralyalı sürücüsü Oscar Piastri, damalı bayrağı ilk sırada geçerek önemli bir zafer elde etti.

29 Kasım 2025 Cumartesi 18:18
Formula 1 Katar sprintinde zafer Piastri'nin!
Formula 1 Dünya Şampiyonası Katar Grand Prix'sindeki sprint yarışını, McLaren takımının Avustralyalı pilotu Oscar Piastri kazandı.

Katar'daki 5,4 kilometrelik Uluslararası Lusail Pisti'nde yarın yapılacak Katar Grand Prix'sinin sprint yarışı gerçekleştirildi.

Sprint yarışında 26 dakika 51.003 saniyelik süresiyle damalı bayrağı ilk sırada gören Piastri, 8 puanı hanesine yazdırdı.

Mercedes takımından Britanyalı George Russell, Piastri'nin 4.951 saniye gerisinde ikinci, takım arkadaşı Lando Norris ise 6.279 saniye arkasında üçüncü oldu. Son 4 yılın şampiyonu Red Bull pilotu Max Verstappen, sprint yarışını 4. sırada tamamladı.

26 yaşındaki Norris yarın TSİ 19.00'da başlayacak yarışı kazanması halinde kariyerinin ilk şampiyonluğunu ilan edecek.

Sprint yarışında ilk 3 sırayı alan pilotlara kupasını Sırp tenisçi Novak Djokovic verdi.

Katar Grand Prix'si öncesi pilotlar klasmanında puan durumu şöyle:

1. Lando Norris (Büyük Britanya): 396 puan

2. Oscar Piastri (Avustralya): 374

3. Max Verstappen (Hollanda): 371

4. George Russell (Büyük Britanya): 301

5. Charles Leclerc (Monako): 226

  • Oscar Piastri
  • McLaren
  • Katar Grand Prix

