Formula 1'in Türkiye'de yeniden düzenleneceğinin açıklamasının ardından Japon pilot Yuki Tsunoda, Galataport'tan başlayıp, Dolmabahçe'ye gösteri sürüşü gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Formula 1'in Türkiye'ye geri dönüş sürecine ilgili, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde düzenlenen tanıtım programında açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Türkiye Grand Prix'sinin, 2027 yılından itibaren 5 yıl boyunca İstanbul'da yapılacağını duyurdu.

Organizasyonun, Türkiye'ye döneceğinin açıklanmasının ardından İstanbul sokaklarında Formula 1 aracının sesi yankılandı. Bu kapsamda Red Bull'un yedek pilotu Yuki Tsunoda, İstanbul sokaklarında gösteri sürüşü gerçekleştirdi. Tsunoda, Galataport'tan çıkış yaptı ve sahil yolundan giderek Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ne ulaştı.