İSTANBUL 18°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Nisan 2026 Cuma / 8 Zilkade 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,0259
  • EURO
    52,7621
  • ALTIN
    6804.82
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Formula 1 yeniden Türkiye'de! Yuki Tsunoda İstanbul yollarının tozunu attı
Formula 1 yeniden Türkiye'de! Yuki Tsunoda İstanbul yollarının tozunu attı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Grand Prix'sinin 2027'den itibaren yeniden İstanbul'da düzenleneceğini resmen açıkladı. Japon pilot Yuki Tsunoda, Galataport'tan Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ne uzanan gösteri sürüşüyle İstanbul'da 6 yıl sonra Formula 1 heyecanını yaşattı.

IHA24 Nisan 2026 Cuma 15:40 - Güncelleme:
ABONE OL
Formula 1'in Türkiye'de yeniden düzenleneceğinin açıklamasının ardından Japon pilot Yuki Tsunoda, Galataport'tan başlayıp, Dolmabahçe'ye gösteri sürüşü gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Formula 1'in Türkiye'ye geri dönüş sürecine ilgili, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde düzenlenen tanıtım programında açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Türkiye Grand Prix'sinin, 2027 yılından itibaren 5 yıl boyunca İstanbul'da yapılacağını duyurdu.

Organizasyonun, Türkiye'ye döneceğinin açıklanmasının ardından İstanbul sokaklarında Formula 1 aracının sesi yankılandı. Bu kapsamda Red Bull'un yedek pilotu Yuki Tsunoda, İstanbul sokaklarında gösteri sürüşü gerçekleştirdi. Tsunoda, Galataport'tan çıkış yaptı ve sahil yolundan giderek Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ne ulaştı.

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.