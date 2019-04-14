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Formula 1'de 1000. yarışı Lewis Hamilton kazandı

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 3. yarışı Çin Grand Prix'sinde, Mercedes takımının Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton birinci oldu.

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Formula 1'de tarihin bininci, sezonun üçüncü mücadelesi, Çin'in 5,4 kilometrelik Uluslararası Şanghay Pisti'nde 56 tur üzerinden yapıldı.
 
Son şampiyon Hamilton, ikinci sıradan girdiği yarışın başlangıç anında takım arkadaşı Valtteri Bottas'ı geride bırakarak liderliğe yükseldi.
 
Müsabaka boyunca üstünlüğünü koruyarak bitiş çizgisini ilk sırada geçen Hamilton, Formula 1 tarihinin 1000. yarışında galip geldi. Hamilton, bu sezon ikinci, kariyerinin 75. birinciliğine ulaştı.
 
Mücadeleye "pole" pozisyonunda başlayan Fin pilot Bottas, Hamilton'ın 6.5 saniye arkasında 2. sırayı aldı.
 
Ferrari'nin Alman sürücüsü Sebastian Vettel ise liderin 13.7 saniye gerisinde 3. sırayı elde etti.
 
Bu sonuçla puanını 68'e çıkaran Hamilton, pilotlar klasmanında liderliğe yükseldi. Büyük Britanyalı sürücüyü, 62 puanla Bottas ve 39 puanla Red Bull-Honda'dan Hollandalı Max Verstappen izledi.
 
Sezonun 4. yarışı Azerbaycan Grand Prix'si 28 Nisan'da yapılacak.
 
Yarışta puan alan sürücüler ile pilotlar ve takımlar klasmanı şöyle:
 
İlk 10
 
1. Lewis Hamilton (Mercedes)
 
2. Valtteri Bottas (Mercedes)
 
3. Sebastian Vettel (Ferrari)
 
4. Max Verstappen (Red Bull-Honda)
 
5. Charles Leclerc (Ferrari)
 
6. Pierre Gasly (Red Bull-Honda)
 
7. Daniel Ricciardo (Renault)
 
8. Sergio Perez (Racing Point-Mercedes)
 
9. Kimi Raikkonen (Alfa Romeo-Ferrari)
 
10. Alexander Albon (Toro Rosso-Honda)
 
Pilotlar klasmanı
 
1. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 68 puan
 
2. Valtteri Bottas (Finlandiya): 62
 
3. Max Verstappen (Hollanda): 39
 
4. Sebastian Vettel (Almanya): 37
 
5. Charles Leclerc (Monaco): 36
 
Takımlar klasmanı
 
1. Mercedes: 130 puan
 
2. Ferrari: 73
 
3. Red Bull: 52
 
4. Renault: 12
 
5. Alfa Romeo: 12
 

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