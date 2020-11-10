Formula 1'de 2021'in taslak takvimi belli oldu!

AA 10 Kasım 2020 Salı 14:08 - Güncelleme: 10 Kasım 2020 Salı 14:08

Dünyanın en çok takip edilen yarış organizasyonları arasında yer alan Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda 2021 sezonunun taslak takvimi belli oldu.



Formula 1'den yapılan açıklamaya göre, 23 etaptan oluşan yeni sezonun, 21 Mart 2021'de Avustralya Grand Prix'si ile başlayıp 5 Aralık 2021'de Abu Dabi Grand Prix'si ile sona ermesi planlanıyor.



9 yıl aranın ardından bu sene takvime dahil edilen Türkiye Grand Prix'si, gelecek sezonun taslak takviminde yer almazken, Suudi Arabistan ilk kez şampiyonaya dahil edildi.

Nihai takvim tarihleri ise Dünya Motor Sporları Konseyi'nin gelecek toplantısının ardından belli olacak.



2021 Formula 1 Dünya Şampiyonası taslak takvimi şöyle:

21 Mart: Avustralya Grand Prix



28 Mart: Bahreyn Grand Prix



11 Nisan: Çin Grand Prix

25 Nisan: Daha sonra belirlenecek

9 Mayıs: İspanya Grand Prix



23 Mayıs: Monaco Grand Prix

6 Haziran: Azerbaycan Grand Prix



13 Haziran: Kanada Grand Prix



27 Haziran: Fransa Grand Prix



4 Temmuz: Avusturya Grand Prix



18 Temmuz: Büyük Britanya Grand Prix



1 Ağustos: Macaristan Grand Prix



29 Ağustos: Belçika Grand Prix



5 Eylül: Hollanda Grand Prix

12 Eylül: İtalya Grand Prix

26 Eylül: Rusya Grand Prix



3 Ekim: Singapur Grand Prix



10 Ekim: Japonya Grand Prix



24 Ekim: ABD Grand Prix

31 Ekim: Meksika Grand Prix



14 Kasım: Brezilya Grand Prix

28 Kasım: Suudi Arabistan Grand Prix

5 Aralık: Abu Dabi Grand Prix