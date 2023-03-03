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Spor

Formula 1'de Bahreyn Grand Prix heyecanı yaşanıyor

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda 2023 sezonu, Bahreyn Grand Prix'i ile start alacak.

AA3 Mart 2023 Cuma 12:06 - Güncelleme:
Formula 1'de Bahreyn Grand Prix heyecanı yaşanıyor
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Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda 2023 sezonu, Bahreyn Grand Prix'siyle başlayacak.

Sahir bölgesinde bulunan 5,4 kilometrelik Uluslararası Bahreyn Pisti'nde düzenlenecek sezonun ilk yarışının sıralama turları, yarın TSİ 18.00'de start alacak. 57 turluk yarış ise 5 Mart Pazar günü aynı saatte gerçekleştirilecek.

Dünyanın en çok izlenen otomobil sporları şampiyonasında bu sezon, 23 yarışla tarihin en uzun F1 organizasyonu olacak. Katar'ın takvime geri döndüğü şampiyonada, ABD'nin Las Vegas kenti ise 1982'den bu yana ilk kez ev sahipliği yapacak. Sezon, 26 Kasım'daki Abu Dabi Grand Prix'siyle tamamlanacak.

Son iki yılın şampiyonu Red Bull'un Hollandalı pilotu Max Verstappen, bu sezonun da favori yarışçısı olarak öne çıkıyor. Markalar klasmanında, 8 yıl üst üste zirveye çıkan Mercedes'i geçerek geçen yıl ilk şampiyonluğuna ulaşan Red Bull ise aynı başarıyı bir kez daha tekrarlamayı hedefliyor.

BAHREYN'DE EN BAŞARILI PİLOT HAMİLTON

Formula 1'de Mercedes takımından Büyük Britanyalı Lewis Hamilton, ilk kez 2004'te düzenlenen Bahreyn Grand Prix'sini 5 kez kazanarak etabın en başarılı pilotu unvanını elinde bulunduruyor.

Hamilton; 2014, 2015, 2019, 2020 ve 2021 yıllarında podyumun zirvesine çıktı. Sıralama turlarını 3 kez kazanan 38 yaşındaki pilot, bu alandaki rekoru Alman Sebastian Vettel ile paylaşıyor.

2023 TAKVİMİ

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda 2023 takvimi şöyle:

TarihGrand PrixYer
5 MartBahreynSahir
19 MartSuudi ArabistanCidde
2 NisanAvustralyaMelbourne
30 NisanAzerbaycanBakü
7 MayısMiamiMiami
21 MayısEmilia RomagnaImola
28 MayısMonacoMonaco
4 HaziranİspanyaBarcelona
18 HaziranKanadaMontreal
2 TemmuzAvusturyaSpielberg
9 TemmuzİngiltereSilverstone
23 TemmuzMacaristanBudapeşte
30 TemmuzBelçikaSpa
27 AğustosHollandaZandvoort
3 EylülİtalyaMonza
17 EylülSingapurSingapur
24 EylülJaponyaSuzuka
8 EkimKatarLosail
22 EkimABDAustin
29 EkimMeksikaMexico City
5 KasımBrezilyaSao Paulo
18 KasımLas VegasLas Vegas
26 KasımAbu DabiYas Marina

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