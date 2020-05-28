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Spor

Formula 1'de bir erteleme daha

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda Hollanda Grand Prix'si, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle gelecek yıla ertelendi.

AA28 Mayıs 2020 Perşembe 12:38 - Güncelleme: 28 Mayıs 2020 Perşembe 12:38
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Yarışın internet sitesinde yer alan açıklamada, Uluslararası Otomobil Federasyonu (FIA) ve Formula 1 yönetimi ile yapılan görüşmeler sonucu Hollanda Grand Prix'sinin bu yıl gerçekleştirilemeyeceği kanısına varıldığı belirtildi.

Daha önce süresiz ertelendiği açıklanan yarışın 2021'de düzenlenmesine karar verildiği bildirildi.

Hollanda Grand Prix'si, 1985'ten bu yana ilk kez Formula 1 takvimine dahil edilmişti.

Salgın sebebiyle 2020 sezonunda şu ana kadar 10 etap ertelendi veya iptal edildi.

Formula 1 sezonunun 5 Temmuz'da Avusturya'daki yarışla başlaması bekleniyor.

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