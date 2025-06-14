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Spor

Formula 1'de heyecan Kanada'da devam edecek

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan devam ediyor. Sezonun onuncu etabı Kanada Grand Prix'siyle tam gaz devam edecek.

AA14 Haziran 2025 Cumartesi 16:38 - Güncelleme:
Formula 1'de heyecan Kanada'da devam edecek
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Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan, sezonun onuncu etabı Kanada Grand Prix'siyle devam edecek.

4,36 kilometrelik Gilles Villeneuve Pisti'nde yapılacak yarış, 70 tur üzerinden düzenlenecek. Sıralama turları bugün TSİ 23.00, yarış ise yarın TSİ 21.00'de başlayacak.

Sezonda şu ana kadar McLaren pilotları Oscar Piastri 5 kez, Lando Norris ise 2 kez zafere ulaşırken, son şampiyon Red Bull pilotu Max Verstappen'in ise 2 yarış galibiyeti bulunuyor.

Kanada Grand Prix'si öncesinde pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

PİLOTLAR:

1. Oscar Piastri (Avustralya): 186 puan

2. Lando Norris (Büyük Britanya): 176

3. Max Verstappen (Hollanda): 137

4. George Russell (Büyük Britanya): 111

5. Charles Leclerc (Monako): 94

TAKIMLAR:

1. McLaren: 362

2. Ferrari: 165

3. Mercedes: 159

4. Red Bull: 144

5. Williams: 54

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