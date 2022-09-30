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Spor

Formula 1'de heyecan, Singapur'da devam ediyor

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda yarış heyecanı, Singapur'da düzenlenecek olan 17. yarış ile devam edecek.

AA30 Eylül 2022 Cuma 09:46 - Güncelleme:
Formula 1'de heyecan, Singapur'da devam ediyor
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Singapur'daki 5 bin 63 metrelik Marina Bay Pisti'nde, 61 tur üzerinden yapılacak yarışın sıralama turları yarın TSİ 16.00'da başlayacak. Yarış ise 2 Ekim Pazar günü TSİ 15.00'te gerçekleştirilecek.

Bu sezon şu ana kadar Max Verstappen (Red Bull) 11, Charles Leclerc (Ferrari) 3, Sergio Perez (Red Bull) ve Carlos Sainz (Ferrari) ise birer yarış galibiyeti elde etti.

Formula 1'de Singapur Grand Prix'si öncesi pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şu şekilde:

- Pilotlar

1. Max Verstappen (Hollanda): 335 puan

2. Charles Leclerc (Monako): 219

3. Sergio Perez (Meksika): 210

4. George Russell (Büyük Britanya): 203

5. Carlos Sainz (İspanya): 187

- Takımlar

1. Red Bull: 545

2. Ferrari: 406

3. Mercedes: 371

4. Alpine: 125

5. McLaren: 107

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