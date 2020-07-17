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Spor

Formula 1'de koronavirüs vakası!

Formula 1'de Macaristan'da düzenlenecek Dünya Şampiyonası'nda iki kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı.

AA17 Temmuz 2020 Cuma 22:36 - Güncelleme: 17 Temmuz 2020 Cuma 22:36
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Organizasyondan yapılan açıklamada, 10-16 Temmuz tarihlerinde sürücüler, teknik ekip ve çalışanlara 4 bin 997 test yapıldığı, iki kişinin sonucunun pozitif çıktığı belirtildi.

Kimlikleri açıklanmayan iki kişinin Avusturya'da düzenlenen ilk iki yarışa katılmadığı vurgulanan açıklamada, gereken tedbirlerin alındığı ve söz konusu kişilerin karantinaya alındığı belirtildi.

Mart ayında Avustralya'da başlaması beklenirken salgın nedeniyle ancak bu ay başında düzenlenen Formula 1'in üçüncü ayağı, Macaristan'da bu hafta sonu koşulacak.

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