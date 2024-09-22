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Spor

Formula 1'de Lando Norris'ten sezonun üçüncü galibiyeti

Formula 1 Dünya Şampiyonası 18. yarışında Lando Norris yarışı ilk sırada tamamladı ve bu sezonki 3. galibiyeti aldı.

22 Eylül 2024 Pazar 16:56 - Güncelleme:
Formula 1'de Lando Norris'ten sezonun üçüncü galibiyeti
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Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonunun 18. yarışına Singapur ev sahipliği yaptı.

Singapur'daki 4,94 kilometrelik Marina Bay Caddesi Pisti'ndeki yarış, 62 tur üzerinden gerçekleşti.

Yarışa pole pozisyonundan başlayan Lando Norris yarışı ilk sırada bitirdi ve bu sezonki üçüncü yarış galibiyetini elde etti.

Şampiyona lideri Max Verstappen'in ikinci bitirdiği yarışta geçtiğimiz hafta Azerbaycan'da galibiyete uzanan McLaren pilotu Oscar Piastri üçüncü oldu.

F1'de bu sezon düzenlenen yarışlarda Max Verstappen 7 kez ilk sırada yer alırken Lando Norris 3, Lewis Hamilton, Charles Leclerc ve Oscar Piastri ikişer, George Russell ve Carlos Sainz birer kez podyumun zirvesine çıktı.

Bu yarışın ardından lider Max Verstappen'le Lando Norris'in arasındaki puan farkı 51'e indi.

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