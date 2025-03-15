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Spor

Formula 1'de McLaren fırtınası

Formula 1'in ilk sıralama turlarında ilk çizgiyi McLaren kapattı. Pole pozisyonunu McLaren'den Lando Norris alırken, ikinci sırada Oscar Piastri yer aldı.

Haber Merkezi15 Mart 2025 Cumartesi 09:39 - Güncelleme:
Formula 1'de McLaren fırtınası
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Formula 1'de sezonun ilk grand-prix'si Avustralya öncesi sıralama turlarına McLaren damgasını vurdu.

Pole pozisyonunu McLaren'den Lando Norris alırken, ikinci sırada Oscar Piastri yer aldı. Son 4 yılın şampiyonu Max Verstappen ise üçüncü sırayı alabildi.

İki McLaren arasındaki fark 0.084 saniye olurken, Norris ile Verstappen arasındaki fark ise 0.385 oldu.

Mercedes'ten George Russell dördüncü sırayı aldı. Sıralamaların sürprizi isa VCARB'dan Yuki Tsunoda'nın 5. sırayı alması oldu.

Williams'lardan Alex Albon 6, Carlos Sainz ise 10. sırayı aldı.

Ferrari pilotları Charles Leclerc ve Lewis Hamilton ise 7 ve 8. oldu. Ferrariler, Norris'in 0.659 saniye ve 0.877 saniye gerisinde kalarak şok yaşadılar.

Red Bull'un çaylak pilotu Liam Lawson 18, Mercedes'in çaylak pilotu Kimi Antonelli ise 16'ıncı olarak Q1'de elendiler.

İşte Formula 1'in ilk sıralama turları sonuçları

1. Lando Norris, McLaren

2. Oscar Piastri, McLaren

3. Max Verstappen, Red Bull

4. George Russell, Mercedes

5. Yuki Tsunoda, VCARB

6. Alex Albon, Williams

7. Charles Leclerc, Ferrari

8. Lewis Hamilton, Ferrari

9. Pierre Gasly, Alpine

10. Carlos Sainz, Williams

11. Isack Hadjar, VCARB

12. Fernando Alonso, Aston Martin

13. Lance Stroll, Aston Martin

14. Jack Doohan, Alpine

15. Gabriel Bortoleto, Sauber

16. Kimi Antonelli, Mercedes

17. Nico Hülkenberg, Sauber

18. Liam Lawson, Red Bull

19. Esteban Ocon, Haas

20. Oliver Bearman, Haas

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