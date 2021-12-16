Formula 1'de Mercedes temyiz başvurusundan vazgeçti

AA 16 Aralık 2021 Perşembe 16:13 - Güncelleme: 16 Aralık 2021 Perşembe 16:13

Uluslararası Otomobil Sporları Federasyonunun (FIA), son yarışın detaylı bir şekilde inceleneceği ve yaşanan tartışmaların F1'in imajına zarar verdiği yönündeki açıklamasını olumlu karşılayan Mercedes, FIA tarafından reddedilen yarışla ilgili itirazlarını temyize götürmeme kararı aldı.

İngiliz basınına yansıyan haberlerde de Büyük Britanyalı pilot Hamilton'ın 8. şampiyonluğunu mahkeme kararıyla kazanmak istemediğini takıma ilettiği ve bunun üzerine temyiz fikrinden vazgeçildiği kaydedildi.

Mercedes, güvenlik aracı kurallarının yarış sonucunu etkileyecek şekilde uygulandığını savunarak sonuca iki kez itirazda bulunmuş, iki itiraz da FIA tarafından reddedilmişti.



TARİHE GEÇEN YARIŞ

Mercedes pilotu Hamilton, pazar günü Abu Dabi'de koşulan sezonun son yarışında Red Bull pilotu Hollandalı Max Verstappen'e karşı 8. şampiyonluk için mücadele etmişti.

Kazaların ve pit stop stratejilerinin damga vurduğu yarışın bitimine 6 tur kala Williams pilotu Nicholas Latifi kaza yapınca piste güvenlik aracı girmiş ve Verstappen yeniden şampiyonluk yarışına dahil olmuştu.

Yarış direktörü Michael Masi, Vestappen'in tur bindirmesi gereken otomobillere güvenlik aracını geçme izni verince iki pilot son turda baş başa kalmış, lastikleri yeni olan Hollandalı pilot, yaptığı atakla kariyerinin ilk şampiyonluğuna uzanmıştı.

