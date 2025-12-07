İSTANBUL 14°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
7 Aralık 2025 Pazar / 17 CemaziyelAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,5354
  • EURO
    49,5729
  • ALTIN
    5746.23
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Formula 1'de şampiyonluk günü!

Formula 1 şampiyonluk yarışı dorukta. Sezonun 24. ve son ayağı Abu Dabi Grand Prix'siyle şampiyon belli olacak.

HABER MERKEZİ7 Aralık 2025 Pazar 09:42 - Güncelleme:
Formula 1'de şampiyonluk günü!
ABONE OL

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan, sezonun 24. ve son ayağı Abu Dabi Grand Prix'siyle tamamlanacak.

Yarış, 7 Aralık Pazar günü TSİ 16.00'da başlayacak.

VERSTAPPEN POLE'DE

Abu Dabi Grand Prix'sine Red Bull'un Hollandalı pilotu Max Verstappen, ilk sıradan başlayacak. Hollandalı pilotun 0.201 saniye arkasında şampiyona lideri McLaren takımından Büyük Britanyalı Lando Norris ikinci, Verstappen'in 0.230 saniye gerisindeki McLaren'in Avustralyalı pilotu Oscar Piastri ise üçüncü oldu.

NORRIS ÖNDE, VERSTAPPEN TAKİPTE, PIASTRI MUCİZE PEŞİNDE

Son etap öncesi pilotlar klasmanında McLaren'dan Büyük Britanyalı Lando Norris, 408 puanla zirvede yer alıyor.

Geçen hafta, Katar Grand Prix'sinde zafere uzanan Red Bull'un Hollandalı pilotu Max Verstappen, 396 puana ulaşarak son etap öncesi ikinci sıraya yükselmişti.

McLaren'in Avustralyalı pilotu Oscar Piastri ise 392 puanla üçüncü sırada yer aldı.

LANDO NORRIS NASIL ŞAMPİYON OLUR?

Verstappen'in sezonu şampiyon tamamlayabilmesi için yarınki yarışı kazanması ve şampiyona lideri Norris'in ilk 3'e girememesi gerekiyor.

Pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

- Pilotlar

1. Lando Norris (Büyük Britanya): 408 puan

2. Max Verstappen (Hollanda): 396

3. Oscar Piastri (Avustralya): 392

4. George Russell (Büyük Britanya): 309

5. Charles Leclerc (Monako): 230

- Takımlar

1. McLaren: 800

2. Mercedes: 459

3. Red Bull Racing: 426

4. Ferrari: 382

5. Williams: 137

ÖNERİLEN VİDEO

Fatih'te korku dolu anlar kamerada: Çocuk metrelerce savruldu

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.