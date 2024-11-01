İSTANBUL 20°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
1 Kasım 2024 Cuma / 29 RebiülAhir 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,3393
  • EURO
    37,4013
  • ALTIN
    3045.11
  • BIST100
    8915.94
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Formula 1'de sıradaki durak Brezilya

Formula 1'de heyecan bu hafta sonu yapılacak Brezilya Grand Prix'siyle devam edecek.

IHA1 Kasım 2024 Cuma 15:16 - Güncelleme:
Formula 1'de sıradaki durak Brezilya
ABONE OL

Formula 1'de sezonun 21. yarışı Brezilya'da gerçekleştirilecek. Brezilya Grand Prix'si, 4 bin 309 uzunluğundaki Jose Carlos Pace Pisti'nde 71 tur üzerinden yapılacak. Yarışta sıralama turları yarın TSİ 21.00'de, yarış da 3 Kasım Pazar günü TSİ 20.00'da başlayacak.

Geçtiğimiz yıl burada yapılan yarışı Red Bull'un Hollandalı sürücüsü Max Verstappen kazandı. İlk kez 1973 yılında yarış yapılan bu pistteki en hızlı turu ise 2018'de 1:10.540 derecesiyle Finlandiyalı pilot Valtteri Bottas gerçekleştirdi.

Bu sezon son olarak yapılan Meksika Grand Prix'sinde damalı bayrağı ilk gören isim Ferrari'nin İspanyol sürücüsü Carlos Sainz oldu.

Brezilya Grand Prix'si öncesi pilotlar ve takımlar sıralaması ilk 5'i şöyle:

Pilotlar

1 - Max Verstappen (Hollanda): 362 puan

2 - Lando Norris (Büyük Britanya): 315 puan

3 - Charles Leclerc (Monako): 291 puan

4 - Oscar Piastri (Avustralya): 251 puan

5 - Carlos Sainz (İspanya): 240 puan

Takımlar

1 - McLaren: 566 puan

2 - Ferrari: 537 puan

3 - Red Bull: 512 puan

4 - Mercedes: 366 puan

5 - Aston Martin: 86 puan

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.