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Spor

Formula 1'de sıradaki durak Meksika

Formula 1'de sezonun 20. yarışı Meksika Grand Prix'siyle devam edecek. Yarış öncesinde pilotlar klasmanında Max Verstappen zirvedeki yerini koruyor.

AA26 Ekim 2024 Cumartesi 13:26 - Güncelleme:
Formula 1'de sıradaki durak Meksika
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Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan, sezonun 20. yarışı Meksika Grand Prix'siyle devam edecek.

Başkent Meksiko'daki 4,3 kilometrelik Hermanos Rodriguez Pisti'nde 71 tur üzerinden yapılacak yarışın sıralama turları yarın TSİ 00.00, yarış ise aynı gün TSİ 23.00'te başlayacak.

F1'de bu sezon düzenlenen yarışlarda Max Verstappen 7 kez ilk sırada yer aldı. Lando Norris ve Charles Leclerc üçer, Lewis Hamilton ve Oscar Piastri ikişer, George Russell ve Carlos Sainz birer kez podyumun zirvesine çıktı.

Meksika Grand Prix'si öncesi pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

- Pilotlar

1. Max Verstappen (Hollanda): 354

2. Lando Norris (Büyük Britanya): 297

3. Charles Leclerc (Monako): 275

4. Oscar Piastri (Avustralya): 247

5. Carlos Sainz (İspanya): 215

- Takımlar

1. McLaren: 544

2. Red Bull: 504

3. Ferrari: 496

4. Mercedes: 344

5. Aston Martin: 86

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