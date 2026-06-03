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Spor

Formula 1'de sıradaki durak Monaco

Formula 1'de heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Sezonun 6 yarışı bu hafta sonu Monaco'da yapılacak.

HABER MERKEZİ3 Haziran 2026 Çarşamba 11:27 - Güncelleme:
Formula 1'de sıradaki durak Monaco
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Formula 1'de sezonun altıncı yarışı için geri sayım baladı. Pilotlar, Monaco'nun virajlı sokak pistinde zafere ulaşmak için pedala basacak.

Formula 1'de bu sezona Mercedes ekibi rakipsiz bir şekilde damga vurdu. Geride kalan 5 yarışın dördünü Mercedes'in genç pilotu Kimi Antonelli kazanırken bir yarışı da takım arkadaşı George Russell kazandı.

Ancak Monaco'da bu sezonun ilk farklı şampiyonu çıkabilir. McLaren pilotu Lando Norris ve takımın patronu Andrea Stella, Monaco'da Ferrari'nin kazanacağı tahmininde bulundu.

İki ismin de İtalyan ekibini ön plana çıkarma sebebi ise Ferrari güç ünitesin Monaco'nun virajli pistine en uygun motor olması. Zira Formula 1'de düşük hızlı virajlarda en iyi performans sergileyen araç olarak Ferrari öne çıkıyor.

Ferrari'nin SF-26'sı, bol virajlı Monaco pistinde bu özelliğiyle avantaj yakalayacak ve hız yapmanın zor olduğu bu pistte beygir eksikliği sorunu geri planda kalacak.

7 dünya şampiyonluğu olan Ferrari pilotu Lewis Hamilton ise bu durumda 2 yıl sonra ilk yarışını kazanabilir. Formula 1'de toplamda 105 yarış kazanan Büyük Britanyalaı pilot, en son yarışını 2024 yılında kazanmıştı.

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