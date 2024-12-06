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Spor

Formula 1'de son durak Abu Dabi

Formula 1'de sezonun 24. ve son yarışı Abu Dabi Grand Prix'sinde gerçekleştirilecek.

6 Aralık 2024 Cuma 11:45 - Güncelleme:
Formula 1'de son durak Abu Dabi
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Formula 1 dünya şampiyonası, sezonun 24. ve son ayağı Abu Dabi Grand Prix'siyle sona yaklaşıyor.

Abu Dabi Yas Adası'ndaki 5.2 kilometrelik Yas Marina Pisti'nde 58 tur üzerinden yapılacak yarışın sıralama turları 7 Aralık Cumartesi günü gerçekleştirilecek. Yarış ise 8 Aralık Pazar günü yapılacak.

Formula 1 Dünya Şampiyonluğuna 4. kez, Las Vegas Grand Prix'sindeki sezonun 22. yarışında ulaşan Red Bull takımının Hollandalı pilotu Max Verstappen, bir sonraki Katar Grand Prix'sinde de kürsünün zirvesinde yer almıştı.

Abu Dabi Grand Prix'si öncesi pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

Pilotlar

Max Verstappen (Hollanda): 429

2. Lando Norris (Büyük Britanya): 349

3. Charles Leclerc (Monako): 341

4. Oscar Piastri (Avustralya): 291

5. Carlos Sainz (İspanya): 272

Takımlar

1. McLaren: 640

2. Ferrari: 619

3. Red Bull: 581

4. Mercedes: 446

5. Aston Martin: 92

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