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Spor

Formula 1'de yılın transferi! İşte Max Verstappen'in yeni takımı

Lewis Hamilton'ın Ferrari'ye transferinin ardından Formula 1'de bir başka büyük transferde yolda. Mercedes, 4 kez dünya şampiyonu olan Red Bull pilotu Max Verstappen ile anlaşmanın eşiğinde.

HABER MERKEZİ3 Temmuz 2025 Perşembe 10:37 - Güncelleme:
Formula 1'de yılın transferi! İşte Max Verstappen'in yeni takımı
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Formula 1'de Lewis Hamilton'ın Mercedes'ten Ferrari'ye geçişinin ardından bomba etkisi yaratacak bir başka değişim daha gündeme geldi.

Sky Sport Italia'nın haberine göre; Red Bull pilotu Max Verstappen, Mercedes'e sansasyonel bir transferin eşiğinde.

Verstappen'in somut görüşmelerin ardından Mercedes-AMG İcra Kurulu Başkanı Toto Wolff'a "evet" dediği ileri sürüldü.

Haberde, Wolff görüşmeleri doğrularken, Red Bull'un üst düzey yöneticilerinin ise bu spekülasyonları "gürültü" olarak değerlendirdiği ve reddettiği kaydedildi.

Verstappen Mercedes'e geçerse, takım mevcut sürücülerinden birini bırakmak zorunda kalacak. Bu durumda yıl sonunda sözleşmesi sona erecek olan George Russell ile yolların ayrılması bekleniyor.

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