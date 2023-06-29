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Spor

Formula 1'de sıradaki durak Avusturya

Formula 1'de sezonun 10. yarışı Avusturya'da gerçekleştirilecek. Ayrıca sezonun 2. Sprint yarışı da Avusturya'da gerçekleştirilecek.

29 Haziran 2023 Perşembe 16:07 - Güncelleme:
Formula 1'de sıradaki durak Avusturya
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Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 10. yarışına Avusturya ev sahipliği yapacak.

Şampiyonanın 10. ayağı, Spielberg kentindeki 4,3 kilometrelik Red Bull Pisti'nde düzenlenecek.

SAATLER AÇIKLANDI

Sürücülerin Avusturya Grand Prix'sine hangi cepten başlayacağını belirleyecek sıralama turları 30 Haziran Cuma günü TSİ 18.00'de yapılacak.

Sprint yarışı, 1 Temmuz Cumartesi günü TSİ 17.30'da gerçekleştirilecek. Sprint mücadelesini ilk 8 sırada bitiren pilotlara, 1'den 8'e kadar puan verilecek.

71 turluk yarış ise 2 Temmuz Pazar günü TSİ 16.00'da başlayacak.

VERSTAPPEN DOMİNE EDİYOR

Şu ana kadar Red Bull sürücüsü Max Verstappen'in 6, takım arkadaşı Sergio Perez'in de 2 yarış galibiyeti bulunuyor.

Sezonun 6. ayağı Emilia-Romagna Grand Prix'si, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmişti.

KLASMANLAR ŞU ŞEKİLDE

Pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

PİLOTLAR:

1.Max Verstappen: 195 puan

2.Sergio Perez: 126

3.Fernando Alonso: 117

4.Lewis Hamilton: 102

5.Carlos Sainz: 68

TAKIMLAR:

1.Red Bull: 321

2.Mercedes: 167

3.Aston Martin: 154

4.Ferrari: 122

5.Alpine: 44

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