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Spor

Formula 1'in İstanbul'a dönmesi için görüşmeler sürüyor

Intercity İstanbul Park, Formula 1 yarışlarının yeniden İstanbul'da yapılması için görüşmelerin sürdüğünü açıkladı.

AA29 Temmuz 2020 Çarşamba 16:00 - Güncelleme: 29 Temmuz 2020 Çarşamba 16:00
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Intercity İstanbul Park'tan yapılan açıklamada, 2017 yılından itibaren Formula 1 yarışlarının Türkiye'ye geri getirilmesi projesinin Cumhurbaşkanlığı himayelerine alındığı ve Formula 1 yönetimi ile gerekli görüşmelerin yürütülmesi görevinin Cumhurbaşkanlığınca Intercity İstanbul Park'a verildiği belirtilerek, "Dünyanın en iyi yarış pistlerinden biri olarak gösterilen Intercity İstanbul Park'ın ve İstanbul'un, Formula 1 yarışlarına yeniden ev sahipliği yapabilmesi için Formula 1 yönetimi ile görüşmelerimiz aralıksız devam etmektedir." denildi.

İstanbul'un özellikle 2020 yılı takviminde yer alması için görüşmelerin sürdüğü kaydedilen açıklamada, "Formula 1 yönetimi ile yaptığımız gizlilik sözleşmesi kapsamında, detaylarını şu anda paylaşamayacağımız bir aşamada olduğumuzu ve uygun şartların sağlanması durumunda Intercity İstanbul Park olarak kamuoyuna gerekli bilgilendirmenin yapılacağını paylaşmak isteriz." ifadelerine yer verildi.

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