İSTANBUL 30°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Eylül 2023 Pazar / 10 RebiülEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    27,1479
  • EURO
    29,0073
  • ALTIN
    1680.29
  • BIST100
    8039.18
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

Spor

Formula 1'in kazananı Max Verstappen

Formula 1 Dünya Şampiyonası Japonya GP'de zafere ulaşan isim Red Bull pilotu Max Verstappen oldu. Verstappen, 1.30.58.421'lik derecesiyle bitiş çizgisini ilk sırada geçmeyi başardı.

AA24 Eylül 2023 Pazar 10:32 - Güncelleme:
Formula 1'in kazananı Max Verstappen
ABONE OL

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda Japonya Grand Prix'sini Red Bull takımının Hollandalı pilotu Max Verstappen kazandı.

Şampiyonanın 17. ayağı, Japonya'daki 5,807 kilometrelik Suzuka Uluslararası Yarış Pisti'nde 53 tur üzerinden yapıldı.

Verstappen, 1.30.58.421'lik derecesiyle bitiş çizgisini ilk sırada geçti. McLaren'in Büyük Britanyalı pilotu Lando Norris ikinci, takım arkadaşı Avustralyalı sürücü Oscar Piastri ise üçüncü oldu.

Red Bull Racing, Japonya Grand Prix'sinde Verstappen'in zaferinin ardından 2023 F1 takımlar şampiyonluğunu garantiledi.

Organizasyonun açık ara şampiyonluk adayı Red Bull sürücüsü Max Verstappen'in 13, takım arkadaşı Sergio Perez'in 2, Ferrari pilotu Carlos Sainz'ın ise 1 yarış galibiyeti bulunuyor. Sezonun 6. ayağı Emilia-Romagna Grand Prix'si, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmişti.

Şampiyonanın 18. yarışı Katar Grand Prix'si, 8 Ekim'de düzenlenecek.

Japonya Grand Prix'sinin ardından pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle oluştu:

PİLOTLAR

1. Max Verstappen (Hollanda): 400 puan

2. Sergio Perez (Meksika): 223

3. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 190

4. Fernando Alonso (İspanya): 174

5. Carlos Sainz (İspanya): 150

TAKIMLAR

1. Red Bull: 623

2. Mercedes: 305

3. Ferrari: 285

4. Aston Martin: 221

5. McLaren: 172

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.