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Spor

Formula 1'in sıradaki durağı Avustralya

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun üçüncü yarışına Avustralya ev sahipliği yapacak.

AA22 Mart 2024 Cuma 11:05 - Güncelleme:
Formula 1'in sıradaki durağı Avustralya
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Melbourne'de yer alan 5,2 kilometre uzunluğundaki Albert Park Pisti'nde yapılacak yarış, 58 tur üzerinden düzenlenecek. Sıralama turları yarın TSİ 08.00, yarış ise 24 Mart Pazar günü TSİ 07.00'de başlayacak.

Sezonun ilk iki yarışında Red Bull'dan Hollandalı Max Verstappen zafere ulaşmıştı.

Avustralya Grand Prix'si öncesinde pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

Pilotlar

1. Max Verstappen (Hollanda): 51 puan

2. Sergio Perez (Meksika): 36

3. Charles Leclerc (Monako): 28

4. George Russell (Büyük Britanya): 18

5. Oscar Piastri (Avustralya): 16

Takımlar

1. Red Bull: 87

2. Ferrari: 49

3. McLaren: 28

4. Mercedes: 26

5. Aston Martin: 13

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