7 Aralık 2025 Pazar
  • Formula 1'in yeni şampiyonu Lando Norris
Spor

Formula 1'in yeni şampiyonu Lando Norris

Formula 1'de sezonun son yarışını 3. sırada bitiren McLaren pilotu Lando Norris, 423 puana ulaşarak sezonu 421 puanla bitiren Red Bull pilotu Max Verstappen'i geçerek kariyerinin ilk şampiyonluğunu yaşadı. İşte detaylar...

7 Aralık 2025 Pazar 17:38
Formula 1'in yeni şampiyonu Lando Norris
Formula 1'de yeni şampiyon: Lando Norris

Lando Norris, Abu Dabi GP'de kendine yeten puanları toplayarak Verstappen'in 4 yıllık serisini bitirip Formula 1'in yeni şampiyonu oldu.

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda 2025 yılının şampiyonu McLaren pilotu Lando Norris oldu.

Kariyerinin ilk şampiyonluğunu kazanan Lando Norris, Verstappen'in 4 sezondur devam eden serisini bitirdi.

104 puanlık farkı kapatarak son yarışa kadar umudunu koruyan Verstappen, Abu Dabi'de kazanan taraf olsa da 2 puan farkla sezonu ikinci sırada bitirdi.

McLaren pilotu, 2008'de Lewis Hamilton'dan sonra takımıyla şampiyonluğa ulaşan ilk isim oldu.

