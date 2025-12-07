Formula 1'de yeni şampiyon: Lando Norris

Lando Norris, Abu Dabi GP'de kendine yeten puanları toplayarak Verstappen'in 4 yıllık serisini bitirip Formula 1'in yeni şampiyonu oldu.

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda 2025 yılının şampiyonu McLaren pilotu Lando Norris oldu.

Kariyerinin ilk şampiyonluğunu kazanan Lando Norris, Verstappen'in 4 sezondur devam eden serisini bitirdi.

104 puanlık farkı kapatarak son yarışa kadar umudunu koruyan Verstappen, Abu Dabi'de kazanan taraf olsa da 2 puan farkla sezonu ikinci sırada bitirdi.

McLaren pilotu, 2008'de Lewis Hamilton'dan sonra takımıyla şampiyonluğa ulaşan ilk isim oldu.