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Spor

Fortuna Düsseldorf kabul etmedi! Kaan Ayhan transferi yattı

Almanya Bundesliga'da bu sezon küme düşen Fortuna Düsseldorf'un oyuncusu Kaan Ayhan'ın Seri A'dan Sassuolo'ya transferi gerçekleşmedi. Gerekçe olarak Düsseldorf paranın 31 Temmuz'da değil, 1 Ağustos'ta hesaba geçtiğini gösterdi.

13 Ağustos 2020 Perşembe 19:02 - Güncelleme: 13 Ağustos 2020 Perşembe 19:03
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31 Temmuz 2020 tarihine kadar 2 milyon Euro’luk çıkış maddesi bulunan Kaan Ayhan’ın bu ücret Sassuolo tarafından yatırılmasına rağmen transferi gerçekleşmedi. Sassuolo Kulübü’nün 31 Temmuz’un bitimine 2 saat kala 2 milyon Euro’yu Fortuna Düsseldorf Kulübü’nün hesabına yatırmasına rağmen, Düsseldorf Kulübü paranın 1 Ağustos tarihinde hesaplarına ulaşmasından dolayı transferi kabul etmedi ve parayı yeniden Sassuolo Kulübü’nün hesabına iade etti. Bunun üzerine Sassuolo, Fortuna Düsseldorf’u mahkemeye verirken, mahkeme sonuçlanmadan Kaan Ayhan’ın herhangi bir takıma transfer olamayacağı öğrenildi.

FATİH TERİM İSTEDİ, GALATASARAY 2 MİLYON EURO NAKİT BULAMADI

Türkiye’den birçok teklif almasına rağmen "Türkiye’ye şu anda dönersem sadece Galatasaray forması giyerim" dediği öğrenilen Kaan Ayhan ise hem Galatasaray hem de Sassuolo ile prensipte anlaşmaya varmıştı. Ancak Galatasaray’ın 2 milyon Euro nakit bulamaması, Sassuolo’nun ise Düsseldorf’un iddiasına göre parayı geç yatırması nedeniyle milli futbolcu iki ekibin de yolunu tutamamış oldu.

Teknik direktör Fatih Terim’in hala kadrosuna katmak istediği Kaan Ayhan için mahkeme Düsseldorf lehine sonuçlanması halinde Galatasaray’ın yeniden devreye gireceği öğrenildi. Düsseldorf Kulübü ise oyuncuyu 3 milyon Euro’dan aşağı bırakmayı düşünmüyor

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