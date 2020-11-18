18 Kasım 2020 Çarşamba 18:51 - Güncelleme: 18 Kasım 2020 Çarşamba 18:57

A Milli oyuncumuz Kenan Karaman'a Galatasaray'ın ilgisi olduğu iddiaları üzerine Bundesliga 2 takımı Fortuna Düsseldorf'tan 26 yaşındaki forvet için açıklama geldi.

Düsseldorf'un yönetim kurulu üyeleri Uwe Klein ve Klaus Allofs, milli oyuncu için ortaya çıkan iddalara cevap verdiler.

"TEKLİF YOK"



Uwe Klein, sözleşmesi 2021 yazında sona eren Kenan için açıklamasında; "An itibariyle Kenan için bize gelen bir teklif yok." dedi.

Klaus Allofs ise Galatasaray iddiaları üzerine; "Uzun zaman önce gelen bir teklif oldu ve kabul etmedik. Kenan bunun ardından meselenin kendisi için bittiğini söyledi." dedi.

Milli Takımımızla başarılı maçlar çıkaran Kenan Karaman için yaz aylarında 5 milyon avroluk satın alma opsiyonu vardı. O dönemde hiçbir kulüp bu parayı önermedi.